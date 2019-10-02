TÜİK Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2019 Eylül ayı enflasyon beklentisi nedir?

Merakla beklenen 2019 Eylül ayı enflasyon oranları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Piyasaları yakından takip edenler TÜİK Eylül enflasyon beklentisini öğrenmek istiyor. Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşları yakından ilgilendiren ve her ay düzenli olarak açıklanan veriler için enflasyon beklentisi belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Eylül dönemi beklenti anketini açıkladı. Peki Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2019 TÜİK Eylül enflasyon beklentisi nedir?

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından açıklanacak olan 2019 Eylül ayı enflasyon oranları heyecanla bekleniyor. Bilindiği üzere enflasyon rakamları her ay bir sonraki ayın ilk haftası içerisinde açıklanıyor.