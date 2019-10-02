Faizler inince Folkart’tan 1 milyarlık yatırım geldi

BUGÜN NELER OLDU

Merkez Bankası'nın temmuz ve eylül aylarında faiz indirimine gitmesi gayrimenkul sektöründe ertelenen talebi hareketlendirdi. Mevduattan çıkan paranın inşaat projelerine yöneldiğini gören müteahhitler de yeni yatırım kararı aldı. Ağustosa göre yüzde 150 oranında talep artışı ile karşılaşan İzmir merkezli Folkart İnşaat, 2020'de satış değeri 1 milyar TL'nin üzerinde olan 3 yeni projeye başlama kararı aldı. Bir grup gazeteciye İzmir'deki projelerini tanıtan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, faiz indirimlerinin sektörde yeni bir yükseliş dalgası başlattığını söyledi. Sancak, şöyle devam etti: "Faizlerin düşüş trendi içine girmesinin yanı sıra politik belirsizliklerin de geride kalması, Türkiye için pozitif bir ortam açtı. Ekonomi toparlanma sürecine girdi."Sadece İzmir ve çevresinde yatırım yapan Folkart'ın özellikle beyaz yakalılar tarafından tercih edildiğini söyleyen Sancak, değişen ekonomik koşullarla yatırımlara daha cesaretle adım attıklarını kaydetti. Folkart'ın yaklaşık 3 milyar liraya yakın büyüklüğe sahip projeye devam ettiğini söyleyen Sancak, turizm yatırımı da düşündüklerini belirtti. Gelecek yıl İzmir Gaziemir'de bir, Çeşme'de ise iki projeye başlayacağını söyleyen Sancak, ayrıca Folkart Vega ve Folkart Incity projelerinin de devam ettiği bilgisini verdi. Yeni açılan İstanbulİzmir Otoyolu'nun sağladığı avantajlarla İzmir'in konut sektörünün parlayan yıldızı haline geldiğini belirten Sancak, son 5 yılda şehirde gayrimenkul yatırımı yapanların yüksek gelir elde ettiklerini ve tüm verilerin bu ivmenin hızlanarak süreceğini işaret ettiğini söyledi.Uluslararası emlak danışmanlık ve değerlendirme şirketi Knight Frank'in hazırladığı ve geçtiğimiz ay açıklanan "Global Residential Cities Index"te özellikle beyaz yakalıların tercih ettiği İzmir zirvede yer alıyor. Kentteki değişimi ve sektörün geleceğini değerlendiren Mesut Sancak, "İzmir, hem ekonomik büyüme hem de gayrimenkul sektörü açısından önemli bir ivme yakaladı. Buna rağmen halen kent fiyat avantajını koruyor. Metrekare fiyatı olarak halen İstanbul'un oldukça gerisinde" diye konuştu.Mesut Sancak, bugüne kadar İzmir'de 6 milyar liralık yatırım değerine sahip yatırımlara imza attıklarını belirterek, Folkart'ın projelerinin yatırımcıya sağladığı kazançlara vurgu yaptı.Sancak, Mayıs 2017'de lansmanını yaptıkları Folkart Incity'de kasım sonunda teslimlere başlayacaklarını açıkladı. Yatırımcıların yüksek kâr elde ettiklerini söyleyen Sancak, "Folkart Life Bornova'da lansman fiyatlarıyla bugünkü değer arasında yüzde 88 ila 107'lik bir artış var. Folkart Time'da bu oran yüzde 74 ila 99 arasında" dedi.