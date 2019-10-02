Fitch Türkiye tahminini iyileştirdi

BUGÜN NELER OLDU

Eylül ayında, Türkiye'nin geçen yılki kur saldırısının ardından "etkileyici bir direnç göstererek" finansal şoku atlattığı tespitinde bulunan ve görünümün yükseltilebileceği sinyalini veren uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, büyümeye ilişkin öngörüsünü de yukarı yönlü revize etti. Fitch küresel ekonomik görünüm raporunda Türkiye'nin 2019 yılı küçülme beklentisini yüzde 1.1'den, 0.3'e düşürdü. Fitch, ikinci çeyrekte beklentiden daha iyi büyümesi nedeniyle en somut büyüme revizyonlarının Türkiye'de olduğunu kaydettiÖnceki gün açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda ekonominin bu yıl yüzde 0.5 büyümesi öngörülüyor. Fitch yaptığı değerlendirmede, eylül ve ekim aylarında enflasyonun tek hanelere inebileceğini kaydetti. Merkez Bankası'nın son iki toplantıda 7.5 puanlık faiz indirimi yaptığına işaret eden Fitch, "Bu indirimler beklentilerin de üzerindeydi ancak ılımlı küresel piyasa koşulları nedeniyle Türk Lirası üzerinde belirgin etkisi olmadı" değerlendirmesinde bulundu.EKONOMIDE toparlanmanın güçlendiğine ilişkin işaretlere dün bir yenisi eklendi. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) eylülde 50 seviyesine yükseldi. PMI, Temmuz 2018'den beri ilk kez iyileşmeye işaret etti. Faaliyet koşullarında 17 aydır süren yavaşlama eğilimi bitti. Yeni siparişler 1.5 yıl, istihdam 14 ay sonra ilk kez arttı. Girdi maliyetlerinde 3 yılın en düşük artışı oldu.