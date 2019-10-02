İstanbullular 4 günde 40 bin deprem sigortası yaptırdı

İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir'den 4 gün içinde 2 bini aşkın hasarlı bina ihbarı yapıldı. Hasar kontrolleri için Çevre Bakanlığı 181 ihbar hattı, 125 ALO DASK'ı arayan vatandaşlar, yoğunluğa neden oldu. Sıraya alınan hasarlı binaların, ekipler tarafından kontrollerinin yapıldığı öğrenildi. Öte yandan vatandaşlar konutlarını depreme karşı sigortalamak konusunda da yoğun ilgi gösterdi. Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) verilerine göre, İstanbul'da depremden sonraki 4 günde DASK yaptırılan konut sayısı 40 bin 169 oldu. DASK'ın resmi internet sitesine göre İstanbul'daki sigortalı konut sayısı 27 Eylül'de 2 milyon 315 bin 137 iken, 2 Ekim tarihinde bu rakam 2 milyon 355 bin 756'ya çıktı. İstanbul'da depreme karşı sigortalanan konutların oranı yüzde 62,9'dan 64'e yükseldi.

TÜRKİYE GENELİNDE 4 GÜNDE 60 BİNDEN FAZLA KONUT SİGORTALANDI

Türkiye genelinde de sigortalılık oranında artış yaşandı. Deprem öncesi 17 milyon 661 bin 690 konutun deprem sigortası yapılan sayısı 9 milyon 247 bin 865, sigortalılık oranı yüzde 52.4 olarak belirtilmişti. Türkiye genelinde depremden sonraki iki günde 60 bin 923 konut deprem sigortası yaptırdı. Türkiye'de sigortalı konut sayısı 9 milyon 308 bin 788'e, sigortalı konut oranı ise yüzde 52.7'ye yükseldi.

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