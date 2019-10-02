İstihdamda 10 dev adım

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) milyonca kişiye iş kapısı açacak, işgücü piyasasını canlandıracak. Üç yıllık dönemde yaklaşık 3 milyon 200 bin kişiye iş kapısını açacak yol haritasında 10 önemli başlık bulunuyor. "Değişim başlıyor" ana temalı Yeni Ekonomi Programı kapsamında istihdama ivme katacak 10 önemli adım şöyle: Yetkinlik bazlı seçme, yerleştirme, meslek seçimi ile ilgili yeni mesleklere yönelik programlar, yönlendirmeler, orta yaşlı gruplara meslek kazandırma programları, girişimcilik programlarıyla orta vadede yapısal işsizlikle mücadele. Esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliğini artırılması.

Bakan Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı!

MESLEKİ REHABİLİTASYON

Malullük nedeniyle iş yaşamının dışında kalanların çalışma hayatına geri dönmelerini sağlayacak, çalışma hayatından dışlanmış olan dezavantajlı kesimleri toplumla bütünleştiren, sosyal dışlanma riskini aza indiren Mesleki Rehabilitasyon uygulaması hayata geçirilecek. Engellilerin meslek edinmesi amacıyla uzaktan eğitim programları geliştirilecek. Kadınların çalışma hayatına girişi kolaylaşacak. Kadın istihdamını artıracak düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda esnek çalışma oranları artırılacak, kadın kooperatifleri güçlendirilecek, çocuk bakım hizmetleri ve ihtiyaca göre belirlenmiş mesleki eğitim programları hayata geçirilecek.



İNŞAAT PROJELERİNE İSTİHDAM DESTEĞİ

Tamamlanmaya yakın inşaat projelerine finansman desteği sağlanacak. Böylece inşaat sektöründeki durgunluk kaynaklı istihdam kayıpları azaltılacak. Tarımda sulama ve sera yatırımlarının desteklenmesi ile arzı artırmaya yönelik zamanlı fiyat ve alım politikalarıyla tarımdaki istihdam artırılacak. Bireysel tüketimin artması, uygun kredi şartları, stok ve revizyon yatırımları, sanayi ve hizmet sektöründeki turizm alanında istihdam artırılacak.



SOSYAL YARDIM ALANA İŞ

Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki bireylerin işgücüne kazandırılması ve üretken duruma getirilmesi amacıyla aktif işgücü programları etkin şekilde uygulanacak. Sanayinin ihtiyaçları ve dijital dönüşüm hedefleri çerçevesinde yenilikçi okul-sektör işbirliği modelleri geliştirilecek. İşgücü ve kaynakların verimliliğini artırıcı adımlar atılacak.



YENİ İŞLER İÇİN EĞİTİM

Dijital ekonomide nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla gelişen sanayinin gereklerine bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslek alanlarında işgücünün yetiştirilmesine yönelik kurs ve programlar düzenlenecek.



HEDEF ODAKLI İSTİHDAM

Gençler istihdam piyasasında talep edilen mesleklere yönelik hedef odaklı eğitilecek. Mesleki ve teknik eğitim, işgücü piyasasında talep edilecek becerileri kazandıracak şekilde planlanacak.