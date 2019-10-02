Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Merkez Bankası’ndan ‘altın’ için yeni hamle

Merkez Bankası’ndan ‘altın’ için yeni hamle

Merkez Bankası bünyesinde Karşılığı Altın Swap Piyasası açıldı. İşlemler, döviz ve efektif piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecek

Giriş Tarihi: 2.10.2019
Merkez Bankası’ndan ‘altın’ için yeni hamle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açıldı. İşlemler, döviz ve efektif piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecek. Bankacılar bu adım ile TCMB'nin kullanılan araç çeşitliliğinin artırılmasının amaçlandığını belirtti. Bu adım ile altınların finansal sisteme kazandırılmasının teşvikinin yanı sıra, bankaların döviz ve altın likidite yönetimine esneklik sağlanması amaçlanıyor.

Bakan Albayrak: Dengelenme hedefimizi başarıyla uyguladık

Otomobil almak isteyenlere müjde! Kredi kampanyası resmen başladı

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez Bankası’ndan ‘altın’ için yeni hamle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN