Merkez Bankası’ndan ‘altın’ için yeni hamle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açıldı. İşlemler, döviz ve efektif piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecek. Bankacılar bu adım ile TCMB'nin kullanılan araç çeşitliliğinin artırılmasının amaçlandığını belirtti. Bu adım ile altınların finansal sisteme kazandırılmasının teşvikinin yanı sıra, bankaların döviz ve altın likidite yönetimine esneklik sağlanması amaçlanıyor.

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