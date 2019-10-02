Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram tam yarım ve çeyrek altın fiyatları 3 Ekim

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yatırımcısından meraklasına pek çok kesim tarafından yakından takip ediliyor. Ekim ayına girmemiz ile birlikte düğün sezonları yavaş yavaş son bulurken, artık daha çok yatırım araçlı tercih ediliyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Tam bu noktada, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere hafta başından bu yana dalgalı seyir içerisinde bulunan alış satış fiyatlarının Ekim ayı başları itibari ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Sizler için, 3 Ekim 2019 Perşembe gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

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