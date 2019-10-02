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: bugün ne kadar? Gram tam yarım ve çeyrek altın fiyatları 3 Ekim

ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere döviz kurlarında yaşanan hareketlilikten doğrudan etkilenen altın, belli bir süredir inişli çıkışlı bir grafik içerisinde ilerlemeye devam ediyor. Genel anlamda takı amaçlı olarak kullanılan altın düğün sezonlarının sona ermesi ile birlikte yatırım amaçlı olarak rağbet görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Haberimiz aracılığıyla anbean ve son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatları detayı ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 3.10.2019 06:47
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram tam yarım ve çeyrek altın fiyatları 3 Ekim

ile ilgili son dakika gelişmeleri yatırımcısından meraklasına pek çok kesim tarafından yakından takip ediliyor. Ekim ayına girmemiz ile birlikte düğün sezonları yavaş yavaş son bulurken, artık daha çok yatırım araçlı tercih ediliyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Tam bu noktada, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere hafta başından bu yana dalgalı seyir içerisinde bulunan alış satış fiyatlarının Ekim ayı başları itibari ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Sizler için, 3 Ekim 2019 Perşembe gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Haberimizin içeriğinden uzman yorumları ile beraber 3 Ekim 2019 Perşembe gününe ilişkin güncel ve canlı bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram tam yarım ve çeyrek altın fiyatları 3 Ekim
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