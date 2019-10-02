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blockchain çalışmalarını hızlandırdı

Giriş Tarihi: 2.10.2019
Turkcell blockchain çalışmalarını hızlandırdı
Dijital platformlardaki hizmetlerini geliştirmek ve kusursuz müşteri deneyimini sunmak için çalıştıklarını söyleyen Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, blockchain teknolojisini kullanarak geliştirdikleri çözümlere yenilerini eklediklerini söyledi. Bu hizmetlerden biri olan ve Turkcell tarafından geliştirilen Dijital Kimlik Yönetimi çözümü sayesinde kimlik ispatı gereken hallerde kullanıcıların kimlik bilgilerini koruma altına alınıyor.
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Turkcell blockchain çalışmalarını hızlandırdı
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