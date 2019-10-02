"VW’nin yatırımı ülkemize olan güvenin de açık bir göstergesi"

Şahsuvaroğlu, Volkswagen'in Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, VW'nin Türkiye'ye yatırım için ilk adımı atmış olmasını büyük mutluluk içinde karşıladıklarını kaydetti.

Dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan VW markasının yatırım için Türkiye'yi seçmesinin ülkeye olan güvenin de açık bir göstergesi olduğunu belirten Şahsuvaroğlu, "Aynı zamanda Volkswagen, iç pazarımıza olan güvenini de ortaya koymaktadır. En son ülkemize otomotiv markaları yatırımının 22 yıl önce yapıldığını düşünürsek bu haberin ne denli önemli olduğunu daha net kavrayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"KARMAŞIK VERGİ SİSTEMİNİN DE YENİDEN ELE ALINMASINA İMKAN BULUNDU"

Murat Şahsuvaroğlu, bu yatırımın vergi sisteminde de yenilikleri beraberinde getirebileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu yatırım ile otomotiv ürünlerine uygulanan karmaşık vergi sisteminin de yeniden ele alınmasına imkan bulunmuştur. Önümüzdeki sıfır araç alımlarında uygulanan vergi sistemimizin AB standartlarına uygun seviyelerde, sade, anlaşılır ve basit bir hale getirilmesi sektörün yararına olacaktır. Bu yatırım kararının ülkemize, milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyor, bu yatırımın gerçekleşmesinde dahili bulunan yöneticilerimize de teşekkür etmek istiyorum."