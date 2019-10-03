Avukatlıkta KDV % 8’e düşürüldü

BUGÜN NELER OLDU

DEVLET alacaklarında gecikme zammı ile avukatlardan alınan KDV oranında değişikliğe gidildi. Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı aylık yüzde 2.5'ten 2'ye, avukatlık hizmetlerinde uygulanan KDV oranı yüzde 18'den 8'e çekildi. Resmi Gazete'de yayımlanan diğer bir kararla da aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri, bu davalara bağlı kanun yolları, iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV oranı yüzde 18'den 8'e indirildi. ANKARA