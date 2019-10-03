Borsada yatırımcı yıldızlarla artacak

TLREF

1'DE

79'U

BUGÜN NELER OLDU

Bireysel yatırımcı sayısını artırmak için yola çıkan Borsa İstanbul, hisseleri dört ana kategoriye ayırdı. Mevcut Yıldız Pazar ve Ana Pazar yapısı, Yıldız 1, Yıldız 2, Ana 1 ve Ana 2 şeklinde ikişerli gruplara ayrılacak. Gruplandırmanın toplam piyasa değeri, halka açıklık oranı, bireysel yatırımcı sayısı, kurumsal fon yatırım tutarı ve likidite kriterlerine göre yapılacağını belirten Borsa İstanbul'un Genel Müdür Vekili Mehmet Gönen, böylece piyasa güveni ve yatırımcı ilgisini artıracaklarını belirtti.Borsada pay piyasasında 500 TL üzeri sadece 600 bin yatırımcı olduğunu dile getiren Gönen, "Aslında insanlar güvenince borsaya yatırım yapıyor. Aselsan iyi bir örnek oldu. Aselsan hisseleri bir anda büyük bir yatırımcı kitlesine ulaştı" dedi. Bu kapsamda Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda yer alan gayrimenkul yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve menkul kıymet yatırım ortaklıkları Yıldız ve Ana pazara alınacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) paylara yönelik ABCD gruplandırma düzenlemesi ise yürürlükten kalkacak. Mevcut endekslerde bir değişikliğe gitmeyeceklerini, BIST 30 ve BIST 100 gibi endekslerin işlevine devam edeceğini belirten Gönen, "Yeni pazar düzenlemesinin, şirketlerin kendilerini yatırımcılara daha iyi anlatmaya teşvik etmesini bekliyoruz. Çalışma süresi boyunca SPK, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve şirketlerle toplantılar yapılarak tüm paydaşların görüşlerini aldık. Daha fazla yatırımcının güvenini kazanmak hedefiyle çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.TLREF sistemi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Gönen, çıkardıklarından bu yana piyasada yoğun ilgi olduğunu ve aslında Türkiye'nin uzun yıllardır uyguladığı repo sisteminin büyük avantaj olduğunu söyledi. Libor faiziyle TLREF'i karşılaştıran ve TLREF'in çok daha sağlıklı olduğunu söyleyen Gönen, "Türkiye'nin aslında repo geçmişi oldukça eski. Dünyada benzer sistem yok gibi. Bu bir şans ve avantaj. Gelişmiş piyasalardan 20-30 yıl gerideyken bir anda 2-3 yıl öne geçirdi bizi. Çünkü herkes libor faizini bırakıp 2021'de yerine neyi koyacağını düşünüyor. Libor faizinde günlük 500 milyon dolarlık işlem hacmi varken bizde 10 milyar dolarlık günlük işlem oluyor. Hacim çok daha yüksek ve manipülasyona daha kapalı" dedi.BORSADA Yıldız ve Ana pazarlardaki 352 şirketi kapsayan çalışmada 'Yıldız 1' grubunda halka açık piyasa değeri 750 milyon liradan büyük, uluslararası seviyede piyasa likiditesine sahip şirketler yer alacak. 'Yıldız 2'de belirlenen tüm kriterlerde eşik değerlerin üstünde yer alan şirketler bulunacak. 'Ana 1' için gerekli kriterleri karşılayamayan şirketler ise 'Ana 2'de gruplanacak. 50 milyon TL altı piyasa değeri, halka açıklığı yüzde 2.5 altında olan, likiditesi yüzde 10'un altında ve 350'den az yatırımcısı bulunan firmalar Ana 2'de yer alacak.YENI kategorilere göre, Yıldız 1 pazarında 37 firma olacak. İçlerinde Akbank, Arçelik, Garanti, Halkbank, Petkim, Turkcell ve THY gibi firmaların yer aldığı bu kategori toplam hacmin yüzde 79'unu oluşturuyor. Yıldız 2 kategorisinde yer alan 58 şirket yüzde 8'lik bir büyüklüğe sahip. Yıldız 2'de İş GYO, Gözde, Mavi ve Vestel gibi firmalar da var. 172 firmanın yer aldığı Ana 1 grubu ise işlem hacminin yüzde 11.5'i ve 172 şirketi içinde barındıran en büyük grup. Son grup Ana 2'de ise 85 firmanın toplam hacimdeki payı yüzde 1.5 düzeyinde.DÜNYA Yatırımcı Haftası kapsamında konuşan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Alp Keler, ekonominin sürdürülebilir büyümesi için sermaye piyasasının güçlendirilmesinin ve kurumsal ile bireysel yatırımcı sayısının artırılması gerektiğini belirtti.BORSA İstanbul'un pay piyasasında pazar payı kriterlerinin güncellenmesiyle ilgili düzenlemeyi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "YEP hedeflerimizden BIST pazar yapısı güncellemesini tamamladık. 4 Kasım'da devreye alınacak düzenleme ile vatandaşlarımızın borsaya ve sermaye piyasalarına ilgisi artacak, ülkemizin gelişiminden ve refahından daha fazla pay almalarına imkân sağlanacak" diye konuştu.