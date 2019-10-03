Genç girişimcilere mesaj

BUGÜN NELER OLDU

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, gelecekten umutlu olduğunu belirterek, "Benim kuşağım, tarım ürünleri üreten bir ülkeden, sanayi ürünleri satan, üstelik her ülkeye satan 170 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline getirdi" dedi. TOBB G3 Forumu 'Geleceğin Gücü Girişimciler Anadolu' toplantılarının dördüncüsünde konuşan Hisarcıklıoğlu, gençlerin ekonomiyi çok daha ileri taşıyacaklarına inandığını vurguladı. Gençlere "konfor alanlarından çıkarak" cesaretle yeni iş fikirlerini hayata geçirme çağrısı yapan Hisarcıklıoğlu, sadece bireylerin değil, ülkenin de geleceğinin yenilikçilik, icat çıkarma, cesaretle atılacak adımlara bağlı olduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu, "Bugün 1.5 milyon girişimci var. 15 milyon kişiye istihdam sağlıyor" dedi.