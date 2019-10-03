İhracatta rekora devam

Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı rakamına imza atılırken, 9 aylık ihracatta da 132.5 milyar dolarla rekor kırıldı. Dış ticaret açığı yılın ilk 9 ayında yüzde 59 azalarak 21.4 milyar dolara inerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 71.1'den 86.1'e çıktı.



EXİMBANK FAİZİ İNDİRDİ

Eylül ayı ihracat rakamlarının açıklandığı toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eximbank'ın, TL kredi faizlerini bugün itibarıyla yüzde 9.61'e çektiği müjdesini de verdi. Mersin'de şube açılışı yaptıkları Eximbank'ın bu sene 32.5 milyar dolarlık finansman desteğini sağladığını belirten Pekcan, "Türkiye'deki toplam ihracat kredilerinin yüzde 53,3'ünü tek başına kullandırıyor" dedi. 2019 Eylül ayı itibarıyla, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 89.7 olduğuna işaret eden Bakan Pekcan, "Dış ticaret açığımız, 9 aylık dönemde 31.1 milyar dolar azaldı, ülkenin dış finansman ihtiyacına 31.1 milyar dolar daha pozitif katkı sağlamış olduk" dedi.







Pekcan, pazartesi açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamındaki büyüme, enflasyon ve cari açık gibi kritik göstergelerdeki kısa ve orta vadeli hedeflerin önemli olduğunu dile getirdi.



İHRACATÇI SAYISI ZİRVEDE

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatın öngördükleri gibi aylık performansındaki başarılı seyrini devam ettirdiğini ifade etti. İsmail Gülle, kısa vadede Yeni Ekonomi Programı'nda belirtilen 2019 ihracat hedefini aşacaklarını belirterek, şunları kaydetti: "Bu sene başından bu yana küresel ticaret savaşları ve ekonomi-politik çatışmaların negatif etkisine rağmen ihracatımız başarılı seyrini devam ettiriyor. İhracat yapan firmaların sayısı 13 yıldır ilk defa ithalat yapanları geride bırakmış durumda. 2018 yılında 79 bin 773 ithalatçımız var iken, ihracatçı sayımız 83 bin 286'e yükseldi. Daha çok çalışıp katma değer odaklı üretim bilinci ile 226.6 milyar dolarlık 2023 yılı ihracat hedefimizi rahatlıkla aşacağız."

Özlem Doğaner: Hedeflerden çok daha iyi bir noktaya gelindi