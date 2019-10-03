Otomotiv satışları % 82.35 arttı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı eylülde 2018'e göre yüzde 82.35 artışla 41 bin 992 adet oldu. Otomobil satışları yüzde 101 artışla 35 bin 308 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 23 artışla 6 bin 684 adet olarak gerçekleşti. Eylül rakamları geçen yılın baz etkisiyle oldukça yüksek çıktı. Çünkü 2018 Ağustos'unda ekonomide yaşanan dalgalanmanın olumsuz etkisiyle geçen yıl eylülde satışlar dibe vurmuştu. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre otomotiv pazarı 10 ayda yüzde 39.3 azalarak 281 bin 309 adet oldu.