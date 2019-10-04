7’nci dönem Pilot’lar sahneye çıkıyor

BUGÜN NELER OLDU

Türk Telekom girişim hızlandırma programı 7'nci dönem mezunları sahneye çıkıyor. 10 Ekim'de düzenlenecek etkinlikte yapay zekadan bulut teknolojisine farklı alanlarda yenilikçi 7 girişim yatırımcının karşısına çıkıyor. Girişimler aldığı mentorluk ve müşteri deneyimi eğitimleriyle rekabete hazırlandı.Program boyunca ekipler, Türk Telekom'un sunduğu özel imkânlardan yararlanırken bir yandan da alanında uzman profesyonellerden, girişimcilik ekosisteminden başarılı girişimci ve yatırımcılardan, müşteri görüşmeleri sonucunda onlardan aldıkları geri bildirimler doğrultusunda iş fikirlerini doğrulamak için çalıştı.Programı başarı ile tamamlayan ekipler, geliştirdikleri Ana Fonksiyonlara Sahip Ürün (MVP) ve iş modelini, seçkin yatırımcıların katılacağı 'Demo Günü' etkinliğinde sunacaklar. Önümüzdeki hafta diğer bir etkinlikte girişim ekosistemi 2019 yılı 3'üncü çeyrek verileri Startups.Watch tarafından 8 Ekim'de açıklanıyor.Son 3 ayda önemli yatırım almayı başaran girişimler ve melek yatırımcılar etkinlikte sahne alacak. Girişim sunumlarının da yer aldığı etkinlikte son 3 ayda yatırım alan girişimlerin özellikleri hakkında genel bilgiler sunulacak. Türkiye girişim ekosisteminde yatırım alan girişimlerin yıllara ve çeyrek rakamlarına göre karşılaştırması yapılacak.