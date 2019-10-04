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’a 1 milyon 600 bin liralık ceza

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2019
Facebook’a 1 milyon 600 bin liralık ceza
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Facebook'a veri ihlali nedeniyle 1 milyon 600 bin liralık idari para cezası verdi. Kurum, veri ihlali incelemesinde ihlalin Facebook sisteminin birbirinden farklı 3 özelliği olan 'başkasının gözünden gör', 'doğum günü kutlayıcı' ve 'video yükleyici'nin etkileşimi sonucunda oluşan bir hatadan kaynaklandığını belirledi.
İhlalden Facebook kullanıcılarına ait ad, cinsiyet, doğum günü, ilişki durumu, eğitim geçmişi, din bilgisi, memleket, konum, Facebook'ta son zamanlarda yapılan aramalar, kullanıcının takip ettiği yaklaşık 500 civarı başlıca hesaplar gibi kişisel verilerin etkilendiği tespit edildi.
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Facebook’a 1 milyon 600 bin liralık ceza
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