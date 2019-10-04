Şimdi hedef yüzde 5

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktıklarını belirtti. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Albayrak, "Geçen yıl ağustostaki kur ataklarının ardından ekonomideki en önemli kazanımı sağladık. Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için yeni hedefimiz, bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5'e adım adım ilerlemek. Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız" dedi.

Dün aHaber ve aPara'nın İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirdiği ortak yayında ekonomistler ile aPara Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner'in sorularını yanıtlayan Albayrak, "Enflasyon rakamlarının Türkiye'yi seven, bizlere inanan birçok insanı sevindirdiğini düşünüyorum. Türkiye'nin, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ifade edilen stratejik hedeflerine inanmayan, manipüle ve speküle etmeye, Türkiye üzerinden para kazanmaya çalışıp, siyasi saikle hareket eden birçok kesimi de üzdüğünü düşünüyorum" diye konuştu.

Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi

YILI 12'NİN ALTINDA TAMAMLARIZ

Son 1 yılda atılan koordineli adımlar ve uygulanan politikalarla iki seçime rağmen TÜFE'de 2017, ÜFE'de de 2016'dan beri en düşük rakamlara ulaşıldığının altını çizen Albayrak, "İnşallah yılı YEP'te açıklanan yüzde 12'lik rakamın da altında tamamlayacağız" dedi. Albayrak, 2019'daki enflasyonu düşürücü baz etkisinin 2020'de olmayacağı varsayıldığında, hedeflere ulaşmanın mümkün olup olmayacağına ilişkin soruyu, "Son 1 yılda yapısal birçok adım attık. Özellikle gıda enflasyonunda gerek Ticaret Bakanlığı gerekse Tarım ve Orman Bakanlığınca çok ciddi projeler geliştirildi ve dönüşüm süreçleri başlatıldı" şeklinde yanıtladı.

Kredilerin doğru sektörlere kanalize edilmesiyle maliyet enflasyonunu etkileyecek, yapısal cari denge pozisyonunu dönüştürecek altyapıyla çok kritik bir dönemi başlattıklarını bildiren Albayrak, "2022'de yüzde 5'in altını görecek bir hedefle yola çıktık" diye konuştu. Önümüzdeki 4 yılda, iç ve dış olası dalgalanmalara karşı ellerinin çok güçlü olduğunu belirten Bakan Albayrak, son 1 yılda yapısal açıdan çok güçlü değişikliklere imza attıklarını ve bu adımların semerelerinin net şekilde görüleceğini söyledi.



BORÇLANMADA DAHA ETKİN OLACAĞIZ

2020'nin ilk çeyreği için hazırlık yaptıklarını anlatan Albayrak, "2019 bütçesinde etkin Hazine yönetiminin de etkisiyle faiz harcamalarının altında yılı tamamlayacağız. 2020 ilk çeyrek için daha etkin hazırlığımız var, çok senaryolu çalışıyoruz; güzel bir ilk çeyrek borçlanması (Türkiye'yi) bekliyor" değerlendirmesinde bulundu.



SERMAYE PİYASASI DÖNÜŞECEK

Kredi büyümesinin kaliteli büyümeyi sağlayacak şekilde kanalize edilmesi gerektiğini vurgulayan Albayrak, "Finansal mimariden bahsediyorsak yüzde 90'ı bankacılık olan bir resimden bahsedemeyiz; son 1 yılda adımlar atmaya başladık, sermaye piyasalarıyla ilgili ilk paketlerden birini yakın dönemde göreceğiz" dedi



VERGİDE ADALETLİ YAPI SAĞLAYACAĞIZ

Vergi mimarisini de değiştireceklerini anlatan Bakan Albayrak, "Sadece vergi azalış artış anlamında değil daha adaletli bir yapı hazırlıyoruz. İlk paketi en kısa sürede tamamlayacağız. Gerek kurumlar vergisi gerek daha kolay iş yapma gerekse borsaya gelecek şirketler için çalışmalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.



IFM'NİN YASAL DÜZENLEMELERİ 2020'DE

İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM), Türkiye'nin değişen ve dönüşen yeni finansal mimarisinin en önemli yapı taşı olacağını belirten Albayrak, "2021 sonu, 2022 başında projenin inşaat kısmını bitirecek kısmı son sürat başlatacağız. İFM'de 2020 yılı içinde inşaat tamamlanmadan önce yasal altyapıyı tamamlayacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan A Para'da önemli açıklamalar

DOLARİZASYONDA İYİLEŞME DEVAM EDECEK

Dolarizasyona yönelik alınacak tedbirlerin detaylarının sorulması üzerine ise Albayrak, Türkiye olarak dolarizasyon konusunda özellikle son yaşananlardan sonra artık çok daha net ve kararlı bir politika uygulayacaklarını belirtti. Albayrak, şöyle devam etti:"Son bir yılda yüzde 60'lara dayanan mevduatlardaki yabancı dolarizasyon oranları bugün yüzde 52'lere gevşedi. Türk Lirası lehine olumlu bir şekilde etkileyecek adımları önümüzdeki dönemde göreceğiz."



#SONUNDA KAZANACAĞIZ

Bakan Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ekim 2018'de yüzde 25 olan TÜFE'de ve yüzde 45 seviyesindeki ÜFE'de tek haneyi yakaladıklarını belirterek, "Yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek. Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Gece gündüz demeden çalışacak ve #SonundaKazanacağız" ifadelerini kullandı.

Enflasyon yeniden tek hanede

CARİ DENGE AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR AYDI

Cari açıkta ve ithalattaki düşüşün yaşandığı yılları takip eden süreçlerde yıllık ortalama yüzde 1 büyüme için yüzde 1.6'lık bir ithalat artışı görüldüğünü kaydeden Albayrak, "Yüzde 5'lik büyüme için yüzde 8'lik ithalat artışı ve bunun finansmanıyla ilgili denge gözetmeniz gerekiyor. Biz de YEP'e temkinli bir çerçevede baktık ve ithalatta yüzde 11'in üzerinde artış öngördük" diye konuştu. Albayrak, ihracat açısından değerlendirildiğinde de Türkiye'nin, demir-çelikte yaşanan sıkıntılar, vergi artışları, kotalar, Avrupa ve ABD özelinde ihracatı baskılayan olumsuz gelişmelere rağmen, bu alanda yıl içinde iyi bir performans sergilediğine dikkat çekti. "Kur yükseldiği için firmaların stoklarından faydalandıklarını, stoklar bitince ithalatın yeniden artacağı ve bu yüzden cari dengenin olmayacağı" şeklindeki değerlendirmelere de değinen Albayrak, şunları anlattı: "Bu ay cari denge açısından önemli bir aydı. Fiyat rekabetinden dolayı yüzde 3-5 ihracat artışı olsa da miktar bazında yüzde 15-20'lik artış yakaladık. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85-90 bandında devam etti. Rekabetçi kurun oluşturduğu iklimden dolayı ihracatımız küresel piyasalarda avantajlı bir konuma geçti. AB dışındaki pazarlarda ihracatımız ciddi arttı. İnşaat sektörünün içerideki yavaşlaması yan sanayi ve ürünlerine bağlı ihracata yönelinmesiyle alternatif pazarlar gelişti. Bunun yanında turizm gelirlerindeki artışla bu süreci oluşturduk." Albayrak, Gümrük Birliği modernizasyonu müzakerelerini 2020'de somutlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.



TÜRKİYE 3-4 AYDA POZİTIF AYRIŞTI

Yabancı yatırımcının Türkiye'ye yönelik algısının iyileşmesine ilişkin de konuşan Albayrak, seçimlerin bitmesiyle siyasi belirsizlik ortamının geride kalmasının bu açıdan etkili olduğunu söyledi. Albayrak, şöyle konuştu: "Son 3-4 aydaki küresel olumsuz iklime rağmen Türkiye pozitif ayrıştı. Türkiye varlıklarının pozitif bir şekilde çok daha güçlü ayrışacağı bir döneme girmemizle yabancı ilgisi arttı."