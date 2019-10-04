Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı başvurulara açıldı

Varank, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı"na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, uyguladığı teşviklerde yeni bir aşamaya geçtiğine işaret eden Varank, Ar-Ge, Ür-Ge ve yatırım desteklerini uçtan uca bir sistemle kurguladıklarını ve hem üreticinin hem de alıcının aynı anda teşvik edilmesini öngören Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı çağrıya açtıklarını bildirdi. Yüksek katma değerli ürünlerin, yerli imkan ve kabiliyetlerle üretimini amaçlayan programın benzerinin Türkiye'de daha önce uygulanmadığının altını çizen Varank, odak sektörlerdeki öncelikli ürünlerin destekleneceği programın ilk olarak makine sektörüyle başladığını kaydetti.

Varank, teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde, fırsatlardan en iyi şekilde faydalanacaklarına hatta kendi fırsatlarını oluşturacaklarına dikkati çekerek, bu noktada ortaya konulan çabanın, reel sektörün yatırım ve istihdam iştahını da artıracağını vurguladı.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile desteklenecek yatırımların, stratejik yatırım teşviklerinden faydalanacağını aktaran Varank, "Katma değerli üretimi artırmak için önemli bir adımı hayata geçirdik. Yatırım tutarı 50 milyon lirayı aşması durumundaysa proje bazlı teşvik sistemi devreye girecek. Programın amacı, dış ticarette rekabet gücümüzün zayıf olduğu ya da dış ticaret açığı verdiğimiz ürünlerde yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesi. Bir diğer amacımız da gelecekte hızlı bir talep artışına sahne olacak ileri teknolojili ürünlerde öncü ülkeler arasında yer almak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yabancı yatırımcıları da programa davet ediyoruz"

Başvuruların yabancı yatırımcılara da açık olduğunun altını çizen Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yerleşik olmak kaydıyla tüm yabancı yatırımcıları da programımıza davet ediyoruz. Programa ilişkin olarak sanayicilerimize yönelik bilgilendirme faaliyetlerimize hız kazandıracağız. Kalkınma ajanslarımız, illerinde makine sektörü alanında faaliyet gösteren firmalarla iletişime geçecek. Ben de il ziyaretleri kanalıyla üretici ve yatırımcılarımızla bir araya gelecek ve programın sunduğu avantajlar hakkında bilgiler vereceğim. Bu vizyoner program için bakanlığımızın tüm kaynaklarını seferber ettik. Ortaya koyduğumuz çabanın reel sektörün yatırım iştahını daha da artıracağını ve istihdama da çok olumlu yansımaları olacağını düşünüyorum."

- "2 aşamalı başvuru"

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na başvurular, "http://www.hamle.gov.tr" internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak alınacak. Program başvuruları, ön başvuru ve kesin başvuru olmak üzere 2 aşamada olacak. Başvurusu yapılan projenin Ar-Ge ihtiyacı varsa bunun da başvuru kapsamında sunulması istenecek.

Ön başvuru 4 Ekim-22 Kasım tarihlerinde alınacak ve sunulan bilgi ve belgeler detaylı incelemeye tabi tutulacak. Yatırım tutarı 10 milyon liranın üzerinde olan ve üretmeyi hedeflediği ürün "Öncelikli Ürün" listesinde yer alan projelerin kesin başvuru yapması istenecek. Kesin başvurular 12 Kasım-13 Aralık tarihlerinde alınacak. Kesin başvuru sürecinde Ar-Ge ihtiyacı bulunan firmalar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteklerine yönlendirilecek. Projenin niteliğine göre yatırımcılar Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekleri, stratejik yatırım veya proje bazlı teşviklere başvuru konusunda bilgilendirilecek.

Ayrıca firmaların, proje detaylarını içeren Proje Fizibilitesi Raporu'nu da elektronik olarak program portalına yüklemesi talep edilecek. Kesin başvuru tarihinden sonra değerlendirme süreçleri başlatılacak.