Baykar’dan iftiralara tokat gibi cevap

BUGÜN NELER OLDU

Yerli sanayinin simgelerinden biri haline gelen, PKK'nın korkulu rüyası SİHA'yı üreten, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı için gün sayan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, şirketle ilgili algı operasyonu başlatan ve iftiralarda bulunan basın kuruluşlarına tokat gibi cevap geldi. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, İstanbul'un Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde bulunan 18.2 hektarlık alan Baykar Makina Sanayi İstanbul Özel Endüstri Bölgesi, Adana-Yumurtalık'taki 84.9 hektarlık alan EMBA Elektrik Üretim Adana Özel Endüstri Bölgesi, Bursa-Gemlik'teki 76.4 hektarlık alan Gemlik Gübre Sanayi Bursa Özel Endüstri Bölgesi, Ankara-Çubuk'taki 31.3 hektarlık alan MAN Türkiye A.Ş.'ye münferit yatırım yeri olarak ilan edildi. Kararın ardından bazı gazeteler algı operasyonuna başlayınca Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından "Hedefimiz; Akıncı ile dünyanın ilk 3 ülkesinden biri olmak ve Milli İnsansız Savaş Uçağı'nı da geliştirerek ülkemizi savunma alanında bağımsız ve güçlü kılmak. Birileri rahatsız olsa da biz yolumuzdan dönmeyeceğiz. Demirden korksaydık trene binmezdik!" dedi.Gazeteye dava açacaklarını söyleyen Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise "Endüstri bölgesi bir devlet teşviki değildir. Baykar, bugüne kadar tüm yatırımlarını öz sermayesi ile yapmıştır. Kredi dahi kullanmamıştır" diye konuştu.