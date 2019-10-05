Merkez: Düşüş genele yansıdı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, eylülde yıllık enflasyonun bir önceki yıldaki yüksek baz etkisine bağlı olarak alt grupların tamamında önemli bir düşüş kaydettiği, bu düşüşte özellikle temel mal ve gıda alt kalemlerinin öne çıktığı bildirildi. TCMB tarafından eylül ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı. Eylülde bir önceki aya göre, temel mal grubunun 2.87 puanlık, gıdanın 1.79 puanlık, hizmetin 0.57 puanlık, enerjinin 0.41 puanlık ve alkol-tütün-altın grubunun 0.11 puanlık yıllık tüketici enflasyonuna katkısı azaldı. Temel mal grubu yıllık enflasyonu eylülde büyük ölçüde baz etkisine bağlı olarak 10.04 puan düşüşle yüzde 2.98 oldu.