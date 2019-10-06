15 günde 40 milyar TL kredi kullandırıldı

BUGÜN NELER OLDU

Kursaldırısının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen dengelenme süreci ile enflasyon 26 ay sonra tek haneye inip, yıllık bazda rekor cari fazla verilirken, ekonomideki toparlanmanın en önemli sinyallerinden biri de kredi kanalından geldi. Merkez Bankası'nın 7.5 puanlık faiz indirimi ile başlayıp kamu bankaları öncülüğünde süren kredi faizi indirimleri, ekonomiye güveni artan tüketici ile reel sektörün kredi iştahını artırdı.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, 9-28 Eylül tarihleri arasında 15 iş gününde TL kredi hacmi 40 milyar TL artarak, 1 trilyon 558 milyar lira ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Bu dönemde günde ortalama 2.7 milyar TL, saat başı ise 111.1 milyon TL kredi kullandırıldı. Yine bu dönemde konut kredisi hacmi 4, ihtiyaç kredisi hacmi 6, ticari krediler 24 milyar TL arttı. Merkez Bankası'nın ikinci faiz indirimini gerçekleştirdiği 12 Eylül'den bu yana kredi hacmindeki artış 36 milyar lira oldu. Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini yaptığı 25 Temmuz'dan bu yana ise kredilerdeki artış 52 milyar TL olarak gerçekleşti.