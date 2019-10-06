Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram tam yarım ve çeyrek altın fiyatları 7 Ekim

Altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başlayacağı yatırım yapmak isteyen veya ellerinde birikmişi bulunan vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Bilindiği üzere döviz kurları ile doğru orantılı bir şekilde artış ve düşüş gösteren altın, son dönemde değişken bir grafik çiziyor. Bu bağlamda gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında 'Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL' sorusu yer alıyor. Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. İşte 7 Ekim gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM TAM YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler ve gelişmeleri haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz…

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın, son senelerde büyük bir ilgi görerek çeyreğe oranla oldukça tercih edilmeye başlandı.

Bununla birlikte gram fiyatlarındaki sorgulamalar da aynı doğrultuda yoğun bir şekilde devam ediyor. Gram altın, 7 Ekim 2019 Cumartesi gününe 276,71 TL'den alınıp 276,86 TL'den satılarak başladı.

ALTIN FİYATLARI ANLIK!

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Uzun yıllar boyunca büyük rağbet gören çeyrek altın, en çok tercih edilen tür olarak dikkat bilinmektedir. Çeyrek düğünlerde de akla gelen ilk hediyedir, aynı şekilde birikim açısından da yastıkaltı biriktirilir.

Çeyrek altın sabah saatlerinde 441,27 TL'den alınırken 451,27 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Yarım altın ile çeyrek arasındaki fark yarımın kolay kolay bozdurulmayan birikim anlayışıyla değerlendirilmesidir. Yarım altın da genellikle düğünlerde gelin ve damadın aile fertleri, arkadaşları tarafından armağan edilir.

Yarım altın bugün 879,79 TL'den alınırken 902,54 TL'den satılmaktadır.

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Tam altın fiyatları da vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor.

Tam altın bugün itibariyle 1.765,09 TL'den alınırken 1.799,56 TL'den satılıyor.