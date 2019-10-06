ıl sonuna

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Birlik, Dirlik ve Kardeşlik İçin Yeniden Yollara Düşme Vakti' temasıyla dün Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Ekonomi üzerinden yazılan felaket senaryolarını birer birer bozuyoruz. Milletimizin özgürlüğüne gözünü dikenlere olduğu gibi ekmeğine el uzatanlara da bunun bir bedeli olduğunu hatırlatıyoruz" dedi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...Ekonomi üzerinden yazılan felaket senaryolarını birer birer bozuyoruz. Milletimizin özgürlüğüne gözünü dikenlere olduğu gibi ekmeğine el uzatanlara da bunun bir bedeli olduğunu hatırlatıyoruz. Türkiye'nin güvenliğini sadece sınırları içinde ve dışında ortaya çıkan terör tehditlerinden ibaret görmüyoruz. Ekonomi, hiç şüphesiz en başta gelen konumuzdur. Son yıllarda küresel çaplı spekülatif saldırıların odağında yer almamıza rağmen, güçlü konumumuzu koruduk.Son dönemde aldığımız tedbirler sayesinde, Türkiye, küresel ticaret savaşlarının ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların etkilerine en hazırlıklı ülkelerin başında geliyor. Nitekim, son günlerde her platformda, ülkemizin bu yılı pozitif büyümeyle kapatacağı, önümüzdeki yıllarda da hedeflerine ulaşabileceği yönünde art arda değerlendirmeler yayınlanıyor.Temmuz itibarıyla cari hesapta yıllık 4.4 milyar dolar fazla verdik. Bütün karalamalara, Türkiye'yi listenin dışına atmalarına rağmen bunları başardık. Yapısal reformların da desteğiyle, cari dengedeki açık sorununu, inşallah bir daha geri gelmemek üzere kapatacağız.Ekonomide sağladığımız istikrar sayesinde enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirmeyi başardık. Hamdolsun malum göreve geldiğimizde faiz yüzde 63'tü, enflasyon yüzde 30'du. Faizi indirdikçe enflasyon da indi, 4.2'ye kadar düştü, faiz de yüzde 7 küsurdu. Gezi olaylarını patlattılar. Türkiye'nin bir yerden önünü kesmeleri gerekiyordu. O işin başını çekenler şu anda hesap veriyor. Bir anda faiz yüzde 40'ların, enflasyon da 30'ların üzerine tırmandı. Şimdi yeniden faiz indirilmek suretiyle enflasyonun da düştüğünü görüyoruz.Japonya, Amerika, Avrupa'da faiz nedir? Hepsinde eksi faiz var. İsrail eksi faizde... Bize ne oluyor da faiz yüzde 40 civarında? Faizin bizim medeniyetimizin çerçevesi içindeki yeri bellidir. O bütün pisliklerin başı, sömürünün en önemli aracıdır.Finans sektörünün girişimciyi desteklemesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Bu yüzde 40, 50, 63 faizlerle olmaz. Bizim düşük faiz uygulaması getirmemiz lazım ki bu finans sektörü onları ayağa kaldırsın, onlar da girişimlerini çok daha rahat şekilde yapabilsinler" dedi.VATANDAŞA TL ÇAĞRISIBaşkan Erdoğan, vatandaşlara "birikimlerinizi yabancı para yerine Türk Lirası bazlı finansal ürünlerde değerlendirin" çağrısı yaptı. 4 yıl seçim olmayacağını hatırlatan Erdoğan, "Hedefimiz büyümeyi yüzde 5 ve daha üzerine çıkarmak, enflasyonu 5'in, işsizliği de 10'un altına indirmek" dedi.doğru TürkAkım'da Rusya'dan ilk gaz akışının yapılacağını anlatan Erdoğan, "TANAP'ın ikinci bölümü olan Eskişehir- Edirne kısmı tamamlandı, yakında devreye alınacak" dedi. Bor cevherinin ileri teknolojiyle işlenmesi için yeni bir projeyi de hayata geçireceklerini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Balıkesir'de temelini atacağımız fabrikayla, inşallah özellikle taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, hafif zırhlı araçlar ve personel koruyucu yeleklerde kullanılan bor karbürünü Türkiye'de üreteceğiz."