Talebe yetişmek için fabrikaları beşliyor

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Adapazarı ve Malatya'da bulunan üretim tesisleriyle dünyanın önde gelen moda firmalarına üretim yapan Talu Tekstil, son dönemde artan alım taleplerine cevap verebilmek için fabrika yatırımlarına hız verdi. 2018'de Geyve'de 1 milyon dolarlık yatırımla kurduğu fabrikayla üretim tesisi sayısını üçe çıkaran şirket, Adapazarı 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde başladığı ikinci fabrika yatırımını da 9 ay gibi kısa sürede tamamlayarak üretime start verdi. 10 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen tesiste, ilk etapta 300 kişinin işe başladığını söyleyen Talu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, "İki aya kadar yeni fabrikamızda çalışan sayımızı 600'e çıkaracağız. İŞKUR'la birlikte eleman alımlarımız devam ediyor" dedi.Artan siparişlere yanıt verebilmek Malatya 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mevcut tesislerinde de genişlemeye gidecek olan şirket, aynı bölgeden 60 dönümlük yer alarak 10 milyon dolarlık yeni fabrika yatırımına başladı.Malatya'daki ikinci fabrikalarında 1.000 kişiye ilave istihdam sağlayacaklarını söyleyen Gültepe, "Adapazarı'nda üretime aldığımız yeni fabrika ve Malatya'da kuracağımız tesis ile üretim kapasitemizi yüzde 30 artırarak önemli bir büyüklüğe ulaşacağız" değerlendirmesini yaptı. Bunun istihdama da olumlu yansıyacağı bilgisini veren Gültepe, şunları belirtti: "Toplam beş fabrikada üretim yaparak, çalışan sayımızı 2 bin 600'e çıkaracağız. Türkiye'nin yatırıma, üretime ve ihracata ihtiyacı var. Üretim ve istihdamımızı artırarak yolumuza devam ediyoruz."Tekstil sektörünün yüzde 80 ihracat performansıyla çalıştığını anlatan Mustafa Gültepe, mevcut kur seviyesinin üreticinin elini rahatlattığını anlattı. Tekstil ve hazır giyimin istihdama büyük katkı sunduğunu belirten Gültepe, "Bir üründe 'Made in China' yazması yerine 'Made in Turkey' yazması markalar için tercih sebebi. Üretim gücümüz ve kalitemiz yurtdışında prestijimizi artırıyor" diye konuştu.