Türk devletleri küresel güç

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TürkDili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) Türk İş ve Yatırım Birinci Forumu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi. Toplantıda 6 Türk devletinin 160 milyonluk nüfus ve 1.1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükle küresel güç olduğu vurgulandı.Türk Keneşi ve Özbekistan Hükümeti işbirliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Türk İş ve Yatırım Forumu'na Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan'dan 600'dan fazla işadamı ve yetkili katıldı. TOBB ve Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Ekim 2019'da Özbekistan'ın Türk Keneşi'ne üye olacağını kaydetti. Hisarcıklıoğlu, "Bizler 6 farklı ülkesi olan tek milletiz. 1.1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe, 560 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ve 160 milyonluk nüfusa sahibiz. Yani bir araya gelince, küresel bir güç haline geliriz" dedi.Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de çalışma ziyareti kapsamında Özbekistan'da bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti. Görüşmede Mirziyoyev, iki ülke arasındaki dostluk, ortaklık ve çok yönlü iş birliğinin niteliksel olarak yeni bir seviyeye yükselmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti.