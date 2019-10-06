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gemisi Güzelyurt’ta sondaja başlıyor

Giriş Tarihi: 6.10.2019
Yavuz gemisi Güzelyurt’ta sondaja başlıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Dönmez, "Yavuz sondaj gemimiz Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı. Konum sabitleme çalışmalarına başlayan gemimiz, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra en kısa sürede sondaja başlayacak inşallah" dedi. Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek.
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Yavuz gemisi Güzelyurt’ta sondaja başlıyor
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