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Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerinde artış

Giriş Tarihi: 7.10.2019
Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerinde artış
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde bugünden geçerli olmak üzere ortalama yüzde 20 artış yapıldığını bildirdi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Otoyollarda otomobil için en yakın mesafe ücreti 3 lira, en uzak mesafe ücreti 30 lira, Boğaz köprüleri otomobil geçiş ücreti ise 10,50 lira olarak belirlenmiştir. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücret tarifesi ise aks aralığı 3,20 metreden küçük iki akslı araçlar için 10 lira, aks aralığı 3,20 metre ve 3,20 metreden büyük Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar için 13,50, 3 akslı her türlü araçlar için 29,50, 4 ve 5 akslı her türlü araçlar için 58,75, 6 ve yukarı akslı araç için 78,25 ve motosikletler için de 4,25 olarak belirlendi." AA
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Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerinde artış
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