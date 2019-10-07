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! Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Döviz kurları alış satış fiyatı 8 Ekim ve canlı dolar fiyatları

Son yıllarda dünya piyasasında oldukça dengesiz grafik çizen bir para birimi olan dolar ile ilgili gelişmeleri ve değişimleri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda, ekonomi alanında en çok araştırılan konular arasında ‘’ sorusu geliyor. Çin ve ABD arasında devam eden ticaret savaşlarının kur savaşına dönüşmesi nedeniyle de dolar finansal piyasalardaki güvenilirliğini kaybetmeye başladı. Ülkemizde olduğu gibi dünya genelinde de doların aksine altın, daha güvenli bir yatırım aracı olarak gözlemleniyor. Peki, dolar ve Euro bugün ne kadar? 8 Ekim Salı canlı dolar fiyatları…

Giriş Tarihi: 8.10.2019 07:52 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 07:52
SON DAKİKA! Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Döviz kurları alış satış fiyatı 8 Ekim ve canlı dolar fiyatları

Dolar fiyatları ile ilgili yaşanan gelişmeleri gün içerisinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle bu hafta başlaması beklenen ABD-Çin ticaret müzakereleri nedeniyle Asya piyasaları Pazartesi gününe karışık başlamıştı. Piyasaların yanı sıra dolar fiyatları da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Haftanın başından bu yana dolarda hareketlilik yaşanıyor. Vatandaşlar "Dolar bugün ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırıken canlı dolar fiyatları da yatırımcıların ilgi odağı oldu. Peki, dolar bugün ne kadar, kaç TL?

DOLAR KURU NE KADAR? 8 EKİM DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

İşte güncel döviz fiyatları ve dolar kuru ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ve canlı dolar fiyatları...

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SON DAKİKA! Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Döviz kurları alış satış fiyatı 8 Ekim ve canlı dolar fiyatları
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