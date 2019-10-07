SON DAKİKA! Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Döviz kurları alış satış fiyatı 8 Ekim ve canlı dolar fiyatları

Dolar fiyatları ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri gün içerisinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle bu hafta başlaması beklenen ABD-Çin ticaret müzakereleri nedeniyle Asya piyasaları Pazartesi gününe karışık başlamıştı. Piyasaların yanı sıra dolar fiyatları da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Haftanın başından bu yana dolarda hareketlilik yaşanıyor. Vatandaşlar "Dolar bugün ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırıken canlı dolar fiyatları da yatırımcıların ilgi odağı oldu. Peki, dolar bugün ne kadar, kaç TL?

DOLAR KURU NE KADAR? 8 EKİM DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

İşte güncel döviz fiyatları ve dolar kuru ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ve canlı dolar fiyatları...