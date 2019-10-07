Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? Gram tam yarım ve çeyrek altın fiyatları 8 Ekim

Döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmalardan doğrudan etkilenen altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yatırım, birikim ve hediyeleşme aracı olarak ülkemizde oldukça fazla tercih edilen altın ile ilgili anlık son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takından takip ediliyor. Sabah.com.tr olarak sizler için gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatlarını hazırladık. İşte 8 Ekim altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 8 EKİM GRAM TAM YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

8 Ekim Salı altın fiyatlarına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…