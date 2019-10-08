İFM’ye Çinli yatırımcı ilgisi

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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, dün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde toplam varlıklar ve piyasa değerine göre dünyanın en büyük bankası olan ICBC heyetiyle görüştü. Görüşmede ICBC Turkey Bank Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Oraj Özel ve ICBC Turkey Bank Kredi ve Yatırım Yönetimi Bölüm Başkanı Zhang Hang Kı yer aldı.Görüşmede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022'de açılacağını söylediği İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesi, yeni yatırım imkânları ile ekonomik gelişmeler ele alındı. Xiangyang Ga, Türkiye'ye ve Türk ekonomisine duyduğu güven ve saygıdan bahsetti. Aşan, Alman devi Volkswagen'in Manisa'da hayata geçireceği yatırımın etkisiyle Çinlilerin Türkiye'ye olan ilgisinin oldukça yükseldiğini açıkladı. İFM'de birçok Çin finans kuruluşunun olmasını beklediklerini belirten Aşan, kısa süre içinde ekonomik ve finansal hacmin artmasını öngördüklerini kaydetti.Finans Ofisi, bir süre önce Aşan başkanlığında Çin'de temaslarda bulunmuştu. Temaslarda ICBC ve Çin finans kuruluşlarıyla görüşmeler yapılmıştı.