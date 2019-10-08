İletişim ve teknoloji Boğaz vapurunda buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Reklam ve iletişim şirketi WPP Türkiye tarafından dün başlayan WPP CoFuture Stream Bosphorus iletişim ve pazarlama dünyası paydaşlarını bir araya getirdi. Her paydaşın eşit ortamda söz alabileceği "Özgür Ortam" konsepti altında Fahri S. Korutürk Şehir Hatları Vapuru'nda düzenlenen etkinliğin en büyük özelliği etkinliklerde ekran, sahne ya da slayt olmaması olarak öne çıktı. Tüm katılımcı ve konuşmacıların bir cafe ortamında gibi sohbet ettiği etkinliklerde panel ve oturumların yanı sıra spordan sanata, edebiyattan teknolojiye pek çok alanda workshop ve özel etkinlikler de yapıldı. Medya planlama ajansları, şirketler, medya kuruluşları, reklam ajanslarından oluşan paydaşların bir araya geldiği etkinlikte bu sene yine teknoloji ortakları, kültürel düşünce liderleri, sosyal girişimciler, akademisyenler, yayıncılar da hazır bulundu. Sanattan sürdürülebilirliğe, teknolojiden inovasyona pek çok hikâyenin anlatıldığı etkinliklerde içeriğin ve hikâyenin önemine, tüketiciye en doğru yollarla ulaşma yollarına, dijital ortamda sesle iletişimin gelecekte alacağı role kadar pek çok konu masaya yatırıldı.