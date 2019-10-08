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haberi: Kredi faiz oranlarında indirim furyası! Ziraat Bankası, Garanti Bankası, İş Bankası, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - ne kadar?

konusunda bilgileri gelmeye devam ediyor. Merkez'in politika faizini düşürmesiyle başlayan konut - taşıt - ihtiyaç kredisindeki indirim furyası önce Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankalarını harekete geçirmiş, daha sonra özel bankalara sıçrayarak ekonomi piyasasını canlandırmıştı. Bankaların faiz indirimi kampanyalarıyla artan konut satışlarına ek olarak geçtiğimiz haftalarda da kampanyası başlamış ve otomotiv sektöründe yukarı yönlü bir ivme yaşanmaya başlamıştı. Uzmanlar her iki alanda da taleplerin artacağını belirtirken vatandaşlar da konuyla ilgili en güncel bilgilere sahip olmak istiyor. Peki Akbank - Garanti Bankası - İş Bankası - TEB - QNB Finansbank ve diğer bankaların faiz oranları ne kadar? İşte son dakika kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 8.10.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 10:23
Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında indirim furyası! Ziraat Bankası, Garanti Bankası, İş Bankası, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

vatandaşların önemli gündem başlıkları arasında yer almayı sürdürüyor. Kamu ve özel bankaların hem konut, hem taşıt, hem de ihtiyaç kredilerinde başlattığı kampanyaların ardından kredi çekerek ev - otomobil ve diğer ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar konuyla ilgili gün-gün araştırma yaparak kendileri açısından en uygun kredi seçeneğini bulmak istemişti. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Vatandaşlar için hangi seçenek daha uygun? İşte kredi faiz oranları tablosu.

Ziraat Bankası Akbank, Halkbank, Vakıfbank, TEB, Yapıkredi, Denizbank, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.35
: 1.25
Konut kredisi: 0.99

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Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında indirim furyası! Ziraat Bankası, Garanti Bankası, İş Bankası, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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