Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında indirim furyası! Ziraat Bankası, Garanti Bankası, İş Bankası, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları vatandaşların önemli gündem başlıkları arasında yer almayı sürdürüyor. Kamu ve özel bankaların hem konut, hem taşıt, hem de ihtiyaç kredilerinde başlattığı kampanyaların ardından kredi çekerek ev - otomobil ve diğer ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar konuyla ilgili gün-gün araştırma yaparak kendileri açısından en uygun kredi seçeneğini bulmak istemişti. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Vatandaşlar için hangi seçenek daha uygun? İşte kredi faiz oranları tablosu.

Ziraat Bankası Akbank, Halkbank, Vakıfbank, TEB, Yapıkredi, Denizbank, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 0.99