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, 21 Kasım'da açıklanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen '3'üncü Tarım ve Orman Şûrası'nın sonuç bildirgesi, 21 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek programda kamuoyuna duyurulacak.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 11:30
Tarım şurası sonuç bildirgesi, 21 Kasım'da açıklanacak

Türkiye'nin tarım ve ormancılığının 25 yıllık vizyonunu çizmek üzere yola çıkan Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen Temmuz ayında başlattığı '3'üncü Tarım ve Orman Şûrası' çalışmalarında sona gelindi.

Şura kapsamında üretici, öğretim üyesi, özel sektör temsilcisi, meslek odası temsilcisi, dernek temsilcisi, uluslararası kuruluş temsilcisi gibi üyelerden oluşan bin 611 kişilik çalışma platformu oluşturuldu. Platformda 21 ayrı çalışma grubu oluşturularak, 'Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı', 'Hayvansal Üretim ve Hayvan Sağlığı', 'Tarımsal Destekleme Politikaları', 'Tarımsal Yapı ve Dönüşüm', 'Kırsal Kalkınma ve Tarımda İstihdam', 'Gıda Güvencesi', 'Tarımsal Sulama ve Su Yönetimi', 'Balıkçılık ve Su Ürünleri', 'Mera Yönetimi', 'Tarım ve Orman Hukuku', 'Sürdürülebilir Orman Yönetimi', 'Tarımda Teknolojik Dönüşümler' ve 'Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yenilikçi Yaklaşımlar' gibi alanlarda kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlendi. Çalışma gruplarının mesaisi 27 Eylül'de sona erdi. Belirlenen stratejiler Kasım ayında başlayacak şura sürecinde bildirge halini alacak.

Tarım ve Ormancılığın 25 yıllık yol haritasını belirleyecek sonuç bildirgesi, 21 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törende kamuoyuyla paylaşılacak.

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Tarım şurası sonuç bildirgesi, 21 Kasım'da açıklanacak
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