Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Vakıfbank, ‘VBanko Çek’ ile güven veriyor

Vakıfbank, ‘ Çek’ ile güven veriyor

Giriş Tarihi: 8.10.2019
Vakıfbank, ‘VBanko Çek’ ile güven veriyor
Vakıfbank uygulamaya aldığı 'VBanko Çek' ürünüyle, büyük-küçük tüm işletmelerin çeklerini, limitleri dahilinde garanti altına alarak ekonomiye güven vermeyi hedefliyor. Söz konusu üründe bankanın her bir müşterisine özel belirlenmiş garantörlük limiti dahilindeki tutar, çek yaprağında basılı olarak yer alıyor. Ödeme gününde, hesap bakiyesi yetersiz olsa bile ödeme garanti limitinden karşılanıyor, keşidecinin çek bedelini bankaya daha sonra ödemesine de imkan sağlanıyor. Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, "VBanko Çek'le ticarete yeni bir yön veriyoruz" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vakıfbank, ‘VBanko Çek’ ile güven veriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN