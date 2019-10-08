Vakıfbank, ‘VBanko Çek’ ile güven veriyor

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Vakıfbank uygulamaya aldığı 'VBanko Çek' ürünüyle, büyük-küçük tüm işletmelerin çeklerini, limitleri dahilinde garanti altına alarak ekonomiye güven vermeyi hedefliyor. Söz konusu üründe bankanın her bir müşterisine özel belirlenmiş garantörlük limiti dahilindeki tutar, çek yaprağında basılı olarak yer alıyor. Ödeme gününde, hesap bakiyesi yetersiz olsa bile ödeme garanti limitinden karşılanıyor, keşidecinin çek bedelini bankaya daha sonra ödemesine de imkan sağlanıyor. Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, "VBanko Çek'le ticarete yeni bir yön veriyoruz" dedi.