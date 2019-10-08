Yabancı borsaya 100 milyon getirdi

Türkiye'nin başta enflasyon ve cari açık olmak üzere makro göstergelerde sergilediği performans ve ekonomide başlayan toparlanma süreci, Ortadoğu'da yükselen tansiyona rağmen, yabancı yatırımcının ülkeye ilgisini azaltmadı. Borsa İstanbul'da eylülde 312 milyon dolarla son 8 ayın en yüksek net alımını gerçekleştiren yabancı yatırımcılar, Suriye'nin kuzeyine yönelik kara harekatı için geri sayımın başladığı dün 100 milyon TL'nin üstünde net alım gerçekleştirdi.



RİSK PRİMİ YÜKSELMEDİ

Borsa İstanbul'da endeks gün içerisinde yüzde 1.7 yükselerek 105 bin 200 puana kadar çıktı. Dün yabancı yatırımcıların en yoğun alım gerçekleştirdiği hisse senedi Türk Hava Yolları (THY) oldu. THY hisseleri gün içerisinde yüzde 4 yükseldi. Türkiye'nin 5 yıllık risk primi artmayarak 350 dolar seviyesinde kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonunda Suriye ile ilgili yaptığı açıklamalardan sonra, "Pazartesi günü dolar 6 lirayı aşar" iddiasında bulunan kriz lobisi de hayal kırıklığı yaşadı.

Bakan Albayrak: Dengelenme hedefimizi başarıyla uyguladık

YENİ TÜRKİYE HİKÂYESİ

Geçen yılki kur saldırısının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde yürütülen dengelenme süreci ile gelinen nokta, yabancının Türkiye'ye ilgisini artırdı. Enflasyonun 26 ay sonra tek haneye inmesi, yıllık bazda rekor cari fazla verilmesi ve üçüncü çeyrekte toparlanmanın güçlenmesi yabancı girişini hızlandırıyor.



7 AYDA DOĞRUDAN YATIRIM 3.6 MİLYAR $

Otomotiv devi Volkswagen'in 1.4 milyar euro, Airbus'un ise 2023'e kadar 5 milyar euro yatırım kararı, tüm olumsuz algı operasyonlarına rağmen Türkiye'nin yatırımcılar için güvenilir liman özelliğini ortaya koyuyor. Merkez Bankası verilerine göre de uluslararası doğrudan yabancı yatırımlar, ilk 7 ayda geçen yıla göre yüzde 11 artarak 3.6 milyar doları aştı. Analistler, makro hedeflerin tutturulmasının güveni perçinlediğini ve Türkiye piyasalarının büyük bir getiri potansiyeline sahip olduğunu söyledi.