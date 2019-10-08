Yapı Kredi alışverişte yeni bir dönem başlattı

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Yapı Kredi, kart müşterilerine sunduğu yenilenen World Mobil ile alışveriş deneyimini mükemmelleştirmeyi hedeflediğini açıkladı. Söz konusu kartla, kişiye özel tasarlanan ara yüzü ile kullanıcılara, ihtiyaçlarına uygun kampanyalar, puan ve indirimler, ödeme seçenekleri ve daha pek çok ayrıcalık sunuyor. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, bankanın 75. yılında yenileyerek hayata geçirdikleri World Mobil'i kişiye özel önerilerde bulunan ve hayatı kolaylaştıran bir uygulama olarak tasarladıklarını söyledi.