Dünyanın ilk siber risk havuzu kuruldu

BUGÜN NELER OLDU

Terör saldırıları, küresel iklim değişikliği ve artan doğal afetler ile birlikte risklerin önceliği sürekli artıyor. Aon'un risk araştırmasına göre siber saldırılar şu anda küresel ölçekte altıncı sırada. 2022 yılında ise siber saldırıların risk sıralamasındaki yeri üçüncülüğe yükseliyor. 2017-2021 yılları arasında siber güvenliğe harcanan para da 1 trilyon doları aşacak. Peki bu kadar önemli bir konuda sigorta sektörü yeterince hazırlıklı mı? Maalesef dünyanın hiçbir yerinde sigorta şirketleri siber saldırılar için yeterince hazır değil. Çünkü siber saldırıların ne kadarlık bir hasar oluşturacağını tahmin etmek neredeyse imkânsız. Büyük bir siber saldırıda kaç firmanın hangi altyapının veya üretim tesislerinin zarar göreceğini tahmin etmek çok zor. Her ülke için ayrı büyüklükte zararı olsa da ekonomileri derinden sarsma ihtimali de var. Bu nedenle reasürans sistemi ve küresel riskin dağıtılması için bir havuz oluşturulması akla en yakın çözüm ancak şu ana kadar yaygın bir havuz oluşturulmuş değil. Dünyanın ilk ticari siber risk havuzu Singapur'da kuruldu. Asya Pasifik Bölgesi için kurulan bu havuzda kurumlar siber sigortalarını bir çatı altında topladı. Şu anda çok büyük değil. 1 milyar dolarlık riskli kaldıracak kapasiteye sahip. Benzerinin Türkiye ve bölgesinde de kurulması şart. Dünyada en gelişmiş piyasalarda bile siber güvenlik sigortası olan firmaların oranı yüzde 40'ı geçmediği düşünüldüğünde bu alanda atılması gereken adımların bir an önce atılmasının gerekliliği de ortaya çıkıyor.