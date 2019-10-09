İlk otonom robot danışmanı

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Anadolu Hayat Emeklilik, bireysel emeklilik katılımcılarının birikimleri için FonMatik ROBO adlı bir robot danışman uygulaması başlattı. FonMatik ROBO, pratik kullanımıyla katılımcıların yatırımcı karakterini çıkarıyor, yatırım beklentilerine en uygun fon dağılımını belirliyor. Piyasa koşullarına göre değiştiriyor ve bu değişiklikleri düzenli olarak paylaşıyor. Anadolu Hayat'ın robo danışmanını diğerlerinden ayıran en büyük özelliği ise tamamen otonom olması. Fonmatik ROBO, bir anket aracılığıyla katılımcıların risk profilleri ve yatırımcı karakterlerini belirliyor. Ardından katılımcı, fon dağılım değişiklik hakkını Anadolu Hayat Emeklilik'in emeklilik fonlarını yöneten portföy yönetim şirketi İş Portföy'e devrediyor ve İş Portföy, karakter testinin sonucuna göre fon dağılımını belirliyor. Katılımcı kendisine sunulan düzenli raporlarla hem mevcut birikimini hem de emeklilikte elde edeceği tahmini birikimi görebiliyor, fonlarının getirilerini FonMatik ROBO öncesi ve sonrası olarak karşılaştırabiliyor.Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, "Nihayetinde en temel amacımız müşterilerimizin uzun vadede istikrarlı ve enflasyon üzerinde getiriler elde ederek birikimlerini artırmalarına yardımcı olmak. Bu hizmeti sunmadan önce, yılda 6 defa fon dağılımını değiştirme hakkı olmasına rağmen katılımcılarımızın yüzde 90'ının fon dağılım değişiklik hakkını kullanmadığını gözlemledik. Fon dağılımının değiştirilmeme sebeplerini araştırdığımızda katılımcıların finansal piyasalardaki gelişmeleri çoğunlukla takip etmediğini, takip etseler dahi gelişmeler sonucunda harekete geçme konusunda çekinceleri olduğunu ve bunların başında birikimlerini kaybetme korkusunun geldiğini tespit ettik" dedi