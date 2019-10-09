Kalyon Holding'den gayrimenkule yatırım

BUGÜN NELER OLDU

Para Dergisi'nin haberine göre firmanın ilk markalı konut projesi Nevbahar Üsküdar'da fiyatlar 1.2 milyon TL'den başlıyor. Kaba inşaatın tamamlandığı projede yüzde 25'lik peşinat ödemesini gerçekleştirenler projeye özel uygun kredi koşulları ve taksitlerden yararlanabiliyor. Taksit ödemeleri konut teslimlerinden sonra başlıyor. Proje dört farklı konut bloku, 30 bin metrekarelik kiralanabilir alanlı Nevçarşı, modern meydan düzenlemesi, konut rekreasyon alanları ve çocuk parklarından oluşuyor. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, "Son yıllarda Türkiye'nin vizyon projeleri olarak adlandırılan çok sayıda mega yapıda imzası bulunan bir grup olarak, özellikle altyapı ve üstyapı inşaatında elde ettiğimiz deneyimi şimdi de gayrimenkul sektörüne taşıyoruz" dedi. Kalyoncu, projenin bir yıl içinde teslim edilmesinin planlandığını da sözlerine ekledi. Kalyon Gayrimenkul Satış ve Pazarlama Müdürü Ayşegül Öztürk ise, projedeki konut bloklarında büyüklükleri 105 ile 665 metrekare arasında değişen 2+1 dairelerden 5+2 penthouse'lara farklı tipte toplam 169 konutun yer aldığını belirtti.