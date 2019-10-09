Sabiha Gökçen Havalimanı Camisi inşaatında sona gelindi

Havalimanında artan yolcu sayısı dikkate alınarak yapımına başlanan ve yaklaşık 2 bin 800 kişinin aynı anda ibadet etmesi planlanan Sabiha Gökçen Havalimanı Camisinin inşaatında sona gelindi.

12 Mart 2019'da temeli atılan, 9 bin metrekare inşaat alanında toplam 2 bin metrekare kapalı alanı bulunan caminin yüzde 70'i tamamlandı. Kaba inşaatın yanı sıra, kubbe, minare ve şadırvan bölümleri de bitti.

Havalimanından camiye geçiş için yapılan yaya köprüsü inşaatında da sona gelindi. Yaya köprüsü ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanının ana terminal binasından cami alanına kolaylıkla ulaşılabilecek.

Selçuklu mimarisine göre inşa edilen Sabiha Gökçen Havalimanı Camisi'nin yıl sonunda hizmete açılması planlanıyor.