Şehit çocuklarına 55.1 milyon TL

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit, harp ve vazife malulleri ve çocuklarına eğitim ve öğretim yardımının dün ödendiğini açıkladı. 19 bin 462 kişiye toplamda 55 milyon 717 bin 693 lira ödeme yapılacak. Selçuk, "İlköğretim (1-8. Sınıflar) için 2 milyon 76 bin 89 lira, lise için 3 milyon 115 bin 33 lira, yüksekokul için de 4 milyon 153 bin 77 lira yardım yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere müracaat şartına gerek kalmaksızın ödeme yapılacak" dedi. Öğrenim seviyeleri tespit edilemeyenlerin yardımları ise yıl içerisinde müracaat etmeleri halinde ödenecek.