Sendikasyon maliyeti düştü

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye ekonomisinin son dönemde sergilediği olumlu performans, bankaların sendikasyon kredilerine de yansıdı. Akbank'ın 700 milyon dolar hedefiyle çıktığı sendikasyon kredisine, yabancı bankalardan hedefin yaklaşık yüzde 143'üne karşılık gelen 1 milyar doların üstünde talep geldi. Akbank, sendikasyon tutarını artırarak Türkiye piyasalarına 810 milyon dolar kaynak sağlamış oldu. Sendikasyon kredisinde maliyetlerdeki düşüşe dikkat çeken Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Geçtiğimiz Eylül 2018'deki sendikasyon kredimize kıyasla, ödediğimiz faizi ABD doları kısmında 50 baz puan, euro kısmında 55 baz puan azalttık" dedi.