Socar’dan yeni bir dev yatırım hazırlığı

Para Dergisi'nin haberine göre, şimdiye kadar bu yatırımların önemli bölümünü gerçekleştirdi. Yatırımların 12.6 milyar dolarlık kısmı tamamlandı. Sadece Star Rafinerisi için 6 milyar dolar yatırım yapıldı. Petkim, Petlim, Star Rafineri ve TANAP gibi büyük yatırımlara imza atıyor. Firmanın yöneticileri, Türkiye'ye yatırımlarının devam edeceğini her fırsatta dile getiriyor. Bu yatırımlardan birinin hazırlıkları başlamış. Star Rafineri gibi büyük bir yatırım planlanıyormuş.

Socar ikinci tesis için önce planlama ve organizasyon ihalesine çıkmış. Bir Fransız ve İtalyan firmaya sessiz sedasız ihaleyi vermişler. 6 milyar dolarlık dev bir iş. Onlar da bir oteli mesken tutmuş. Orada yüklenici firmalarla görüşmelere başlamışlar. İnşaat ve kurulum için onlarca alt yüklenici ile temasa geçmişler. İspanyol Tecnicas Reunidas, Koreli Huyundai Contracting ve Fransız Maire Technimont gibi firmalarla ilk görüşmeler yapılmış. Son dönemdeki en büyük projelerden biri olacakmış. Bu dev ihalede umarız dünyanın birçok bölgesinde önemli projelere imza atan Türk taahhüt şirketleri de rol alır…

