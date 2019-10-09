TBMM Devre Mülk Alt Komisyonu toplandı

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde oluşturulan, Devre Mülk ve Devre Tatil Sektöründe Yaşanan Mağduriyet İddialarının Araştırılması ve Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Murat Demirören, konuyla ilgili sunum yaptı.

Turizm alanı olarak belirlenen yerlerde özel mülkiyetin de bulunduğunu, buralarda konut ve otel yapılabildiğini belirten Demirören, doğal su kaynaklarının işletilmesi ve ruhsatlandırılmasının belediyelere ait olduğunu ifade etti.

Konut ya da apart otel şeklinde yapılan binaların devre mülk ya da devre tatil şeklinde satıldığına işaret eden Demirören, buralarda en büyük sorun olan "işletme mantığının" kurulması gerektiğini söyledi.

Demirören, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza tatil siteleri veya binalar yapılmadan, kağıt üzerinde satış yapılıyor, yarım yapılanlar satılıyor. Ayrıca teslim edilip işletme zaafiyeti oluşuyor. Şikayetler bunlarla ilgili. Aldatıcı ilanlarda vatandaşlara bunlar satılıyor. Bu tür yerler konut olarak yapılırsa bizim haberimiz olmuyor. Bunu sıkı kurallara bağlamamız lazım. Tüketicinin mağdur olmayacağı, devre mülk ve devre tatillerin gereği gibi yapılıp, işletilmelerini sağlayacak kanuni düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. İyi olanları istisna tutarak söylüyorum, bu tesisler kötü örnek olduğu ve dışarıdan turizm tesisi olarak bakıldığı için turizmi de olumsuz etkiliyor."

"BUNLARI DENETİM ALTINA ALMAK GEREKİYOR"

2023'te turizm geliri hedefinin 65 milyar dolar olduğunu anımsatan Demirören, bunun için turizmi bütün yıla yayıp, çeşitlendirmek gerektiğini; termal turizmin de bu açıdan önemli olduğunu vurguladı.

Tercihlerinin, termal oteller ve sağlık merkezlerin yapılması, sıhhi koşullarda nitelikli hizmet verilmesi olduğunu dile getiren Demirören, "Ancak herkes otelde kalacak değil, devre mülk ve devre tatili tercih edenler de olacaktır ama bunları denetim altına almak gerekiyor. Bunun için de mevzuatta bazı değişiklikler gerekiyor. Bunların büyük kısmı 'konut' diye belediyeden alınıp, sonradan devre mülke çevriliyor." değerlendirmesini yaptı.

Demirören, termal oteller anlamında Türkiye'nin bir sıkıntısı olmadığını, buralarda denetleme yapabildiklerini ifade ederek, "Ancak konutlara denetleme yapamıyoruz, belediyelere gönderiyoruz. En büyük sıkıntımız buralarda denetim yapamamak." diye konuştu.