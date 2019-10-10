3 katlı tünele yoğun ilgi

BUGÜN NELER OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, dış krediyle yapmayı planladıkları 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihalesine yerli ve yabancı firmaların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Uygun şartlarda finansman sağlayan firmalar arasında yapılacak ihale için önümüzdeki günlerde ilana çıkmayı hedefliyoruz" dedi.Turhan, Congresium Ankara'da düzenlenen 4'üncü Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı'nın açılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dünyadaki finans piyasalarının normalleşmesiyle projeye ilgi duyan firma sayısının arttığını dile getiren Turhan, tünelle ilgili proje çalışmaları ile ihale ön hazırlıklarının tamamlandıklarını ifade etti. Turhan, bu konuyla ilgili uygun şartlarda finansman sağlayan firmalar arasında yapılacak ihaleyle önümüzdeki günlerde ilana çıkmayı hedeflediklerini kaydetti. Bakan Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin soruya da çalışmaların planlandığı gibi ilerlediğini söyledi. ANKARA