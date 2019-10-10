Ağaç işlemede 100 milyon $’lık atak

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Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi iş Adamları Derneği (AİMSAD) ve Reed Tüyap tarafından düzenlenen Avrasya'nın en büyük Ağaç İşleme Makineleri Fuarı WoodTech, 12 -16 Ekim 2019 tarihleri arasında başlıyor. Geçen yıl 9 bini yabancı olmak üzere 76 bin kişi ziyaret ettiği fuara, bu yıl 10 bini aşkın yabancı olmak üzere toplam 80 bin ziyaretçi beklediklerini söyleyen AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, Ağaç İşleme Makineleri Sektörü'nün yaşanan tüm gelişmelere rağmen büyümesini sürdürdüğünü söyledi. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlara erişim sağlayan uluslararası ticaret platformu haline gelen WoodTech'in bu yıl ziyaretçi rekoru kırmasını beklediğini belirten Kaçak, yerli ve yabancı markaların tamamının bu yıl ihracata odaklanacağını ifade etti. Kaçak, Türkiye ağaç işleme makineleri sanayinin, 2019 yılı dahil son dört yıldır dış ticaret açığı vermeyen sınırlı sayıdaki sektörlerden birisi olduğunu söyledi. Kaçak, "Sektör ihracatı 2019 ilk sekiz ayda sektör ürünlerinin ithalatının yaklaşık 2,5 katına çıkmıştır. 2014 yılında yüzde 54,8 olan ağaç işleme makineleri sanayi ihracatının ithalatı karşılama oranı, 2019 yılı sekiz aylık dönemde ise yüzde 239,2 gibi çok yüksek düzeylere erişmiştir" dedi.Kaçak, tüm sektörlerde yaşanan daralmalara rağmen, fuarların da etkisiyle 2019 yılını 100 milyon dolar ihracat, 50 milyon dolar ithalat ve 280 milyon dolar civarında üretim ile kapatmayı öngördüklerini söyladi. Kaçak, "Bu rakamları baz alarak, 2020 yılında yüzde 5 ila yüzde 10 arasında artış göstererek, yükselişe kaldığımız yerden devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.Fuarda, CNC makineler, robot entegrasyonları, fabrika ortamlarını sanal gerçeklik gözlükleri ile gezebilme gibi birçok teknolojik yenilik de görücüye çıkacak.en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü konumundaki kimya sektöründe ihracatı artırmak ve farklı pazarlara ulaşabilmek amacıyla üye firmalarına yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), UPS ve Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi ile "Tehlikeli Maddeler Taşımacılığı ve Eğitimi" iş birliği protokolü imzaladı.