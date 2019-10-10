Bankaların likiditesi iyi

BUGÜN NELER OLDU

Bankacılık ve finans dünyasının önde gelen isimleri sektörün bugününü ve geleceğini 'CEO Club Bankacılar Zirvesi'nde değerlendirdi. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankaların gücünün volatiliteye rağmen iyi olduğunu belirterek, "Dış borçlanmada da kapılar açık" dedi. Türk ekonomisinde olumlu gelişmeler yaşandığının altını çizen Binbaşgil, "Ekonomimiz bir normalizasyon sürecinden geçiyor. Çok olumlu gelişmeler var. Özellikle enflasyonun düşüyor olması hepimiz adına büyük bir avantaj. Çünkü maliyetlerimiz düşüyor. Maliyetler düşünce bunu bir şekilde kredilerimize yansıtmaya çalışıyoruz" dedi. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, "Türkiye'nin stoklarını kısmen yenilemesi gerekiyor. Yenileme süreci de 2020'de başlayacak" diye konuştu.