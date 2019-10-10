Çelik sektöründe global lobi zamanı

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Çelik İhracatçıları Birliği'nin, sektörün önde gelen organizasyonlarından biri olan SteelOrbis 2019 Güz Konferansı & 81. IREPAS Toplantısı ile eş zamanlı olarak Almanya'ya düzenlediği heyette önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), Almanya'nın Düsseldorf kentine SteelOrbis 2019 Güz Konferansı & 81. Uluslararası İnşaat Demiri Üreticileri ve İhracatçıları Birliği (IREPAS) Toplantısı ile eş zamanlı olarak düzenlediği ticaret heyetinde 30 firmadan 46 katılımcı yer aldı. ÇİB Başkanı Adnan Aslan, "Türk çelik sektörü bu etkinlikte dünyanın farklı yerlerinden sektör temsilcileri ile bir araya gelme olanağı buldu. Etkinlik, yeni satış kanalları oluşturma konusunda fayda sağladı" dedi.