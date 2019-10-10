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Robot teknolojileri ’leri büyütecek

Giriş Tarihi: 10.10.2019
Robot teknolojileri KOBİ’leri büyütecek
Dünyanın önde gelen birçok teknoloji üreticisinin distribütörlüğünü yürüten LinkPlus, Splunk veri platformunu ve bu platform üzerine konumlandırılmış çözüm ve teknolojilerini müşterilerine daha yakından tanıtmak amacıyla Splunk Discovery Day düzenledi. LinkPlus Genel Müdürü Cem Borhan, hızla değişen dünyada iş yapış şekillerinin de değişmeye başladığına dikkat çekerek, "Nesnelerin İnterneti, Endüstri 4.0, Yapay Zeka, Robot teknolojileri alanlarındaki gelişmeler artarak devam edecek ve hayatımızın içine daha fazla girecek" dedi.
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Robot teknolojileri KOBİ’leri büyütecek
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