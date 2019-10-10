Robot teknolojileri KOBİ’leri büyütecek

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın önde gelen birçok teknoloji üreticisinin distribütörlüğünü yürüten LinkPlus, Splunk veri platformunu ve bu platform üzerine konumlandırılmış çözüm ve teknolojilerini müşterilerine daha yakından tanıtmak amacıyla Splunk Discovery Day düzenledi. LinkPlus Genel Müdürü Cem Borhan, hızla değişen dünyada iş yapış şekillerinin de değişmeye başladığına dikkat çekerek, "Nesnelerin İnterneti, Endüstri 4.0, Yapay Zeka, Robot teknolojileri alanlarındaki gelişmeler artarak devam edecek ve hayatımızın içine daha fazla girecek" dedi.