Türkiye’nin dış borç ödeme problemi yok

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yılki kur saldırısı döneminde olduğu gibi, son günlerde Trump'ın tehditleri ile kriz lobisi tarafından tekrar gündeme getirilmeye çalışılan, 'Türkiye dış borcunu çeviremez" yalanına paranın patronundan tokat gibi cevap geldi. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmek için gerçekleştirdiği sunumda, Türkiye'nin uluslararası rezevlerinin kısa vadeli dış borç ödemelerini karşılayacak düzeyde olduğuna dikkat çekti.Uysal'ın verdiği rakamlara göre Türkiye'nin önümüzdeki 6 ayda 50, 1 yılda ise 87 milyar dolar dış borç geri ödemesi bulunuyor. Buna karşılık toplam rezervlerin seviyesi ise 101 milyar dolar. Uysal'ın verdiği bilgiye göre, rezervlerin 47 milyar dolarını yabancı para zorunlu karşılıklar oluşturuyor. Merkez Bankası rezevlerinin de son dönemde artış kaydettiğine dikkat çeken Başkan Uysal, bankaların da yeterli düzeyde yabancı para likit tampona sahip olduğunu ifade etti.Son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiğini belirten Uysal, büyüme kompozisyonunun dış dengeyi de olumlu etkilediğini söyledi. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesinin beklendiğini vurgulayan Uysal, net ihracatın dönemlik büyümeye katkı sağladığını vurguladı. Sunumda, TL'deki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşullarının çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olduğu ifade edildi.Başkan Uysal sunumunun sonunda, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini söyledi.Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi. Doğrudan satış yöntemiyle 9 Ekim 2020 itfa tarihli olarak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı. 6 ayda bir yüzde 0.87 kupon ödemeli 3 bin 15 kilogram altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0.87 kira ödemeli 12 bin 662 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.